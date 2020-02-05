МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам работы за четвертый квартал 2019 года в размере 1,507 рубля на акцию (до вычета налога), следует из сообщения компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ММК размер дивиденда по результатам отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям 1,507 рубля (с учетом налога) на одну акцию", — говорится в сообщении. Тем самым общий размер выплат может составить почти 16,84 миллиарда рублей.

В течение 2019 года компания уже начисляла дивиденды: по итогам первого квартала на сумму 16,627 миллиарда рублей, из расчета 1,488 рубля на акцию (100% свободного денежного потока), второго квартала — в размере 0,69 рубля на бумагу, или 7,71 миллиарда рублей в целом, что эквивалентно 200% FCF за тот период. Также были выплаты за третий квартал в 1,65 рубля на акцию в сумме 18,438 миллиарда рублей (100% от FCF).

Всего по итогам 2018 года компания направила на дивиденды 5,902 рубля на акцию, заплатив акционерам почти 65,951 миллиарда рублей. В том числе за четвертый квартал было начислено 1,398 рубля на ценную бумагу (более 15,62 миллиарда рублей в сумме).

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2019 году группа снизила производство стали на 1,6% — до 12,46 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.