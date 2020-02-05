МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос введения ограничений на импорт продовольственной продукции из Китая в связи с коронавирусом, сообщил журналистам замглавы Минсельхоза Максим Увайдов.

"Не рассматриваем", — сказал Увайдов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что нет информации о том, чтобы коронавирус передавался через продукты питания.