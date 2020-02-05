МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Polymetal International plc выпустил новые акции в соответствии с долгосрочной программой поощрения сотрудников, говорится в сообщении компании.

В частности, дополнительная эмиссия составила 41,999 тысячи обыкновенных акций без номинала. Бумаги предназначены определенным лицам, из которых никто не является директором компании или лицом, осуществляющим управленческие функции (PDMR). Рыночная цена этого пакета составляет примерно 509 тысяч фунтов стерлингов (или 41,8 миллиона рублей по текущему курсу Московской биржи).

Заявки о включении в официальный перечень ценных бумаг были отправлены на Лондонскую фондовую биржу (LSE) и в Управление Великобритании по листингу (UKLA). Ожидается, что акции будут допущены к торгам на LSE 7 февраля текущего года. После размещения общий акционерный капитал компании составит 470 миллионов 230,2 тысячи акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.

Опционная программа Polymetal предусматривает ежегодные вознаграждения со сроком вступления в силу через четыре года и дополнительным периодом последующего обязательного владения акциями в течение одного года. Первая выдача опционов по плану была произведена в апреле 2014 года, а 2018 год стал первым годом потенциального получения ценных бумаг.