МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Предполагаемая координация действий Банка России и правительства не повлияет на независимость регулятора при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики, направленной на достижение целевого уровня инфляции вблизи 4%, говорится в сообщении ЦБ.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил ранее в среду, что правительство и ЦБ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм оценки ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов. По его словам, их реализация будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику, поэтому потребуется тонкая работа правительства и ЦБ, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции.

"Эта степень координации ни в коей мере не влияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на достижение целевого уровня инфляции вблизи 4%", — подчеркнул в связи с этим регулятор.

В сообщении также указывается, что обмен информацией и оценками процессов в экономике позволит и Банку России, и правительству принимать более точные решения в рамках их компетенции.

"Банк России и правительство выступили с взаимными инициативами. Со своей стороны, мы выступили с предложением о создании совместной рабочей группы с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста. И мы приветствуем инициативу правительства о более тесном взаимодействии", — также отмечает ЦБ.