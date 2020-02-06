МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит возможность уничтожения конфискованного алкоголя по решению суда, сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом федерального закона… предлагается внести… изменение, в соответствии с которым изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, подлежат уничтожению по решению суда в порядке, установленном правительством РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта будет способствовать совершенствованию законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкоголя.