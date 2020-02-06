Кабмин РФ обсудит выделение 10 млрд руб на модернизацию инфраструктуры госуниверситетов
МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Минфином 10 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры государственных университетов, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что в перечень модернизации входит капитальный ремонт и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности университетов.
"Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение бюджетных ассигнований в размере 10 000 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20200206/830900481.html