МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит расширение участия Торгово-промышленных палат в поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина.
"Положениями законопроекта Торгово-промышленные палаты наделяются правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водимая законопроектом норма позволит Торгово-промышленным палатам участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего бизнеса, что поспособствует развитию этого сектора экономики.
https://1prime.ru/state_regulation/20200206/830900488.html