МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Совет директоров Российского экспортного центра (РЭЦ) принял решение назначить генеральным директором Веронику Никишину, которая с 2016 года являлась министром по торговле Евразийской экономической комиссии, сообщил РИА Новости представитель РЭЦ.

"Совет директоров Российского экспортного центра принял решение прекратить полномочия нынешнего генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева и назначить на этот пост Веронику Никишину", — сообщил он.

В соответствии с решением совета, полномочия Слепнева прекращаются с 9 февраля, Никишина вступит в должность 10 февраля. Слепнев после прохождения всех межгосударственных процедур утверждения займет пост министра по торговле ЕЭК.