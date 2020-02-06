ПЕКИН, 6 фев — ПРАЙМ. Китай не намерен приостанавливать пассажирские авиаперевозки, в том числе и международные, из-за коронавируса, заявила в четверг во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Позиция китайской стороны однозначна: управление гражданской авиации Китая не будет отменять рейсы", — заявила Хуа Чуньин.

Журналисты во время брифинга уточнили, насколько обоснованы предложения официальных лиц ряда стран о необходимости для их граждан как можно скорее покинуть Китай, так как якобы КНР может ввести ограничения на поездки, на это Хуа Чуньин заявила, что "все эти утверждения – сплошные домыслы".

"В настоящее время жизнь, здоровье и безопасность находящихся в Китае иностранных граждан полностью защищены. Управление гражданской авиации Китая уже предприняло различные эффективные меры обеспечения безопасности и здоровья пассажиров на международных рейсах и сведения к минимуму возможности распространения заболевания через воздушные суда", — указала дипломат.

Она также выразила надежду, что "все стороны будут объективно, рационально и спокойно относиться к ситуации с вспышкой заболевания, а также к усилиям Китая по профилактике и контролю за его распространением, и не прибегать к чрезмерной реакции".

Помимо этого, добавила она, китайское правительство намерено продолжить прилагать все усилия для того, чтобы вернуть из-за границы всех застрявших там китайских граждан.

"Следует отметить, что решение некоторых стран приостановить полеты в и из Китая не является рациональным, спокойным и обоснованным, эти меры оказали прямое влияние на двусторонние контакты и сотрудничество, китайская сторона в этой связи выражает крайнее недовольство и серьезную озабоченность", — подчеркнула она.

В конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане зафиксировал вспышку заболеваний новым типом коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 28 тысяч человек, более 560 человек умерли.