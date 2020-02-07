МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов, а чтобы изменить ситуацию, нужно поменять правила оплаты их труда, выделяя больше грантов и субсидий из бюджета, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа основных причин, препятствующих развитию науки в РФ.

"Деятельность в секторе российской науки имеет низкий уровень привлекательности и для молодых научных кадров, и для ведущих ученых, в том числе зарубежных, вследствие существенных институциональных барьеров, а также неразвитого и несовременного рынка труда в сфере ИР (исследований и разработок – ред.)", — говорится в опубликованном в пятницу отчете Счетной палаты.

Президент РФ Владимиры Путин заявил в четверг на вручении премий в области науки и инноваций для молодых ученых, что к середине десятилетия научное сообщество России должно стать одним из самых молодых в мире – каждый второй ученый будет моложе 40 лет.

Вместе с тем Счётная палата отмечает сокращение общей численности занятых научными исследованиями и разработками в России: в 2017 году она составляла 682,58 тысячи человек, что почти вдвое меньше, чем в 1993 году, когда показатель составлял 1,315 миллиона человек.

"Отмечается отрицательная динамика численности исследователей в возрасте до 29 лет и исследователей, принятых после окончания вуза, снижение которой не прекращается с 2001 года (с 14 122 человек в 2001 году до 9 985 человек в 2017 году)", — говорится в документе.

"Для ускоренного развития сектора науки и технологий необходим переход к новым правилам повышения заработной платы, обеспечивающим сокращение отставания от передовых стран. Например, уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава, занятого НИОКР, в 2018 году в Германии и Чехии превышает соответствующий российский показатель в 3,3 и 1,4 раза соответственно", — указывают аудиторы. Основными инструментами мотивации для ученых должны стать гранты и субсидии из федерального бюджета, уверены аудиторы.