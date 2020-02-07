МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в РФ в первом квартале 2020 года может сложиться в интервале 1,5–2%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

По оценкам Банка России, годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в четвертом квартале 2019 года, как и кварталом ранее, составил 0,8%.

"Поддержку инвестиционной активности оказали укрепление рубля и смягчение денежно-кредитных условий во втором полугодии 2019 года. В декабре 2019 года показатели инвестиционной активности указывали на сохранение тенденции к росту инвестиций в основной капитал", — указали в Банке России.

После падения в предыдущем месяце производство инвестиционных товаров и железнодорожные перевозки строительных материалов в годовом сопоставлении выросли. Ускорился рост инвестиционного импорта из стран дальнего зарубежья, пишут авторы документа.

Банк России ожидает, что в текущем году позитивное влияние на инвестиционную активность продолжит оказывать реализация национальных проектов.

"С учетом этого и низкой базы прошлого года годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в первом квартале 2020 года может сложиться в интервале 1,5–2%", — отмечает ЦБ.