МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Регистрация наименования места происхождения товара (НМПТ) "Вода природная питьевая "Байкал" глубинная" не помешает бизнесу регистрировать товарные знаки, включающие название озера Байкал, а также выпускать продукцию с указанием этого слова, сообщил РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Ранее СМИ сообщали, что после регистрации НМПТ "Вода природная питьевая "Байкал" глубинная" другие производители, в том числе из Бурятии, не смогут использовать в гражданском обороте обозначение "Байкал" или его производные, а также зарегистрировать такие обозначения в составе товарного знака для маркировки своей продукции. В связи с этим в Роспатенте прошло заседание специальной рабочей группы, созданной для рассмотрения вопросов, связанных с правовой охраной обозначения "Байкал".

Как рассказал в ходе заседания заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов ФИПС Роман Захаров, заявка на регистрацию НМПТ "Вода природная питьевая "Байкал" глубинная" поступила 14 мая 2019 года. Решение о регистрации было принято 27 декабря 2019 года.

Глава управления организации предоставления госуслуг Дмитрий Травников в свою очередь пояснил, что регистрация НМПТ отличается от регистрации товарных знаков. Так, регистрация НМПТ не помешает производству и выпуску любой, кроме воды, продукции с указанием в названии "Байкал". При этом для выпуска и продажи именно воды с названием "Байкал" компаниям необходимо будет присоединиться к НМПТ. Но при этом предпринимателям не следует использовать обозначения, сходные с НМПТ до степени смешения.

По словам Ивлиева, на сегодняшний день Роспатент зарегистрировал 198 товарных знаков с наименованием "Байкал" по различным классам и видам. "Они уже успешно работают, никто никому не мешает. Последнее решение было предоставить правовую охрану НМПТ "Вода природная питьевая "Байкал" глубинная". Это коллективная защита — все, кто будет добывать глубинную воду "Байкал", обладающую особыми свойствами, которые записаны в государственном реестре НМПТ, могут пользоваться этим наименованием и все они будут защищены этим наименованием", — сказал он.