ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — ПРАЙМ. Реализация национальных проектов и исполнение поручений президента России Владимира Путина, объявленных в ходе его послания Федеральному собранию РФ, произведут мультипликативный эффект на российскую экономику, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

"(Нацпроекты и поручения Путина будут оказывать — ред.) мультипликативный эффект. Это ведь дополнительный спрос, причём спрос на тех рынках, где оперируют наши производители… Это увеличение того самого, недостаточного сильного, скажем так, внутреннего спроса. Это в конечном итоге тоже даст развитие", — сказал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".