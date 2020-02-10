МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем производства в России алкогольной продукции в январе 2020 года снизился на 17,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 9,3 миллиона декалитров, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Основной вклад внесло сокращение производства водки — на 13,7%, до 4,4 миллиона декалитров. Производство ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% от объема готовой продукции уменьшилось на 3,2% — до 0,17 миллиона декалитров, с содержанием спирта свыше 25% объема — на 2,8%, до 0,46 миллиона декалитров.

Также, по данным союза, снизился выпуск тихих вин — на 30,3%, до 1,14 миллиона декалитров, фруктовых (плодовых) вин — на 19,9%, до 0,55 миллиона декалитров, винных напитков (без добавления этилового спирта) — на 74,7%, до 0,4 миллиона декалитров.

Сокращение объясняется тем, что с 1 января выросли акцизы для вина не из российского винограда, а ранее на эту категорию приходилось порядка 60% производства в стране, пояснил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. "С винными напитками серьезней ситуация, так как из-за большего повышения производить их еще менее выгодно: это шипучка (половина продаж), которая напоминала шампанские и игристые вина, но таковым не являлась", — добавил он.

Производство шампанских и игристых вин выросло в январе на 23,9% — до 0,84 миллиона декалитров, коньяка — на 20,6%, до 0,61 миллиона декалитров, а этилового ректификованного спирта — на 1,2%, до 3,83 миллиона декалитров.

Статистика не учитывает пиво и напитки, изготовляемые на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.