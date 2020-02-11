САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. "Европейская подшипниковая корпорация" (ЕПК) до 2022 года вложит 1,9 миллиарда рублей в проект по созданию производства буксовых подшипников на экспорт, сообщил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"АО "ЕПК Саратов" реализует проект по созданию современного производства для изготовления буксовых подшипников на экспорт, объем инвестиций 1,9 миллиарда рублей. Срок реализации 2019-2021 годы. Успешная реализация проекта позволит сделать производство буксовых подшипников высокорентабельным и конкурентоспособным, в том числе и на Зпадном рынке", — сказал Архипов во вторник на расширенном заседании коллегии областного минпромэнерго.

Он уточнил, что в 2019 году уже вложено в проект более 300 миллионов рублей. По словам министра, проект предусматривает создание 173 новых рабочих мест.

ЕПК основана в 2001 году и объединяет заводы в Москве, Волжском, Степногорске, Самаре и Саратове, в том числе созданное совместно с американским холдингом Amsted Rail предприятие "ЕПК-Brenco". Предприятия корпорации выпускают самую широкую в СНГ гамму подшипников качения всех конструктивных групп с наружным диаметром от 20 до 2200 миллиметров.