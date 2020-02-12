МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Региональные власти почти не пользуются правом на предоставление дополнительных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), говорится в материалах Счётной палаты РФ по итогам анализа администрирования этого налога.

"По результатам анализа регионального законодательства установлено, что субъекты Российской Федерации недостаточно активно используют права, предоставленные им федеральным законодательством о налогах и сборах", — говорится в отчете.

Доходы физлиц в России облагаются по плоской шкале со ставкой в 13%, при этом поступления от НДФЛ зачисляются в региональные бюджеты, а власти субъектов РФ имеют право вводить вычеты в дополнение к установленным на федеральном уровне.

В частности, законодательные собрания регионов вправе вводить собственные социальные и имущественные вычеты. Однако, по данным аудиторов, ни один регион не воспользовался этим правом. Только четыре из 85 регионов снизили минимальный срок владения недвижимостью, когда можно не платить налог с ее продажи, с установленных на федеральном уровне четырех лет — до трех. Хотя законодательство позволяет снижать его вплоть до нуля.

Лишь восемь регионов воспользовались правом устанавливать дополнительный перечень услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения.

Популярной у регионов оказалась только одна мера – почти все они ввели на своих территориях специальные коэффициенты для индексации фиксированного размера авансового платежа по НДФЛ для иностранцев, которые работают России на основании специального налогового режима — патента.