МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России, к такому выводу пришла IT-компания "Эвотор", проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года (результаты есть у РИА Новости).

"Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах", — отметили в "Эвотор". В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.

Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан — каждая десятая (10%). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%), Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской области (5%).

Популярность нелегальной продукции легко объяснима, говорят в "Эвотор". Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей.

"По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше", — сказал директор по маркировке "Эвотора" Вячеслав Предыбайло.

Он также напомнил, что с 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар — по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. "Снижение доли нелегального товара сделает конкуренцию в этом бизнесе более честной, так как нарушители не смогут демпинговать", — пояснил он.