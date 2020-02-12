МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения жалобы защиты на продление ареста четырем фигурантам ряда экономических преступлений, главным фигурантом которых стал экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, сообщила РИА Новости адвокат Оксана Аксенова.

"Суд снял с рассмотрения жалобы защиты, поскольку были нарушены права обвиняемого Русакова. Материалы направлены в Басманный суд, чтобы Русаков смог ознакомиться с протоколом судебного заседания и принести на него свои возражения, если таковые имеются", — сказала собеседница агентства.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 26 марта меру пресечения бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, замгендиректора "Ру-Кома" Михаилу Русакову, директору по экономике и финансам "РЭМиС" Галине Фрайденберг и главному бухгалтеру ООО СП "Нибулон" филиала "Новопсковский" гражданке Украины Инне Пикаловой.

Согласно обвинительному заключению, Русаков, Фрайденберг, Ильичев и другие в составе преступного сообщества вместе с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым в 2011-2014 годах похитили 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывели их за рубеж.

В конце августа стало известно о возбуждении второго уголовного дела в отношении Абызова – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов (статья 174.1 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и об организации преступной группы (статья 210 УК РФ), Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 28 миллиардов рублей.