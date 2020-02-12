Дефицит бюджета США в январе составил $33 млрд - минфин
МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в январе составил 32,593 миллиарда долларов после дефицита в 13,273 миллиарда в декабре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 11,5 миллиарда долларов.
Годом ранее в январе в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 8,681 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200212/830934072.html