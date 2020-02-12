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МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

"Назначить Илюшникову Татьяну Александровну заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — указывается в документе.

Илюшникова будет курировать развитие малого и среднего предпринимательства и налоговые вопросы, следует из сообщения на сайте Минэкономразвития РФ.

В 2002-2012 годах Илюшникова работала на различных должностях в Минэкономразвития РФ. В 2012-2020 годах работала в администрации президента РФ, являлась референтом, замначальника экспертного управления президента РФ. Отмечается, что Илюшникова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетной грамотой президента РФ.