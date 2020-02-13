МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект, предусматривающий выделение в 2020 году субсидий в размере двух миллиардов рублей на строительство и оснащение объектов спортивной инфраструктуры в субъектах РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" зарезервированы бюджетные ассигнования в размере двух миллиардов рублей Минфину России… на реализацию мероприятий по созданию (модернизации) физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого типов и оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит создать 12 объектов спорта в 12 субъектах РФ и оснастить 40 объектов спортивной инфраструктуры 35 субъектов РФ спортивно-технологическим оборудованием. Предлагается направить по одному миллиарду рублей субсидий на эти направления.