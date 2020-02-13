МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект, предусматривающий установление штрафа за нарушение заказчиком установленного законом срока оплаты товаров по заключенному по результатам закупки договору с субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом федерального закона предусматривается установление административной ответственности за нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров (работ, услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечает кабмин, законопроект позволит защитить интересы малого и среднего бизнеса, который участвует в процедуре закупок для обеспечения нужд отдельных видов юрлиц.