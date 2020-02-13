МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, в 2019 году по МСФО сократилась в 1,76 раза по сравнению с показателем предыдущего года и составила 6,8 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза компании.

Выручка увеличилась на 19,6% по сравнению с 2018 годом, до 120,1 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 20,6 миллиарда рублей, не изменившись по сравнению с предыдущим годом.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.