МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Общая задолженность по зарплате в России на 1 февраля 2020 года составила 2,25 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

"На 1 февраля 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2251,3 миллиона рублей и по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась на 137,1 миллиона рублей (на 6,5%)", — говорится в пресс-релизе.

Данные представлены предприятиями за исключением малых предпринимателей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля, на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 132 миллиона рублей, в 2019 году – 1147,2 миллиона рублей, в 2018 году и ранее – 972,1 миллиона рублей.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 43%; строительство и добыча полезных ископаемых – по 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовка – 9%; транспорт – 8%, подсчитали в Росстате.