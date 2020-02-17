МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ уведомило о начале разработки пакета законопроектов, которые позволят контрольным и надзорным органам более комплексно оценивать финансовые риски в инновационных проектах и избежать необоснованного уголовного преследования субъектов инновационной деятельности. Соответствующие уведомления размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Минэкономразвития предлагает внести изменения в Бюджетный и Уголовный кодексы РФ, а также в закон о науке и государственной научно-технической политике.

Как отмечается, в настоящее время есть риск получения финансирования недобросовестными предпринимателями, так как законодательство в основном направлено на определение порядка финансовой поддержки научных проектов.

"Для разграничения случаев ответственности при реализации венчурного риска и случаев злоупотребления со стороны участников инновационных проектов необходимо выявление и классификация рисков. Законопроект позволит контрольным и надзорным органам более комплексно подходить к оценке допустимости финансового риска при реализации инновационных проектов и избежать необоснованного уголовного преследования субъектов инновационной деятельности", — говорится в документе.

Предполагается, что законы вступят в силу в декабре 2020 года.