МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цены промпроизводителей РФ в январе выросли на 0,9% после сокращения на 0,4% в декабре, в годовом выражении цены снизились на 0,7%, сообщает Росстат.

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года в добыче полезных ископаемых цены на необработанные технические алмазы увеличились на 50,6%, янтарь – на 15,5%, природный горючий газ (газ естественный) – на 8,8%, железорудный концентрат – на 7,2%. При этом цены на сурьмяные концентраты снизились на 29,4%, апатитовый концентрат – на 12,6%, сжиженный природный горючий газ и регазифицированный – на 11,3%, вольфрамовые концентраты – на 8,3%.

В обрабатывающих производствах подорожали следующие виды автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 тонн, – на 4,9%, пожарные автомобили – на 2,7%, шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств – на 2,3%.

В металлургическом производстве выросли цены на пустотелые трубы и профили из чугуна на 23,2%, железнодорожные рельсы широкой колеи – на 11,2%, литейный чугун – на 9,0%, феррованадий – на 7,4%. При этом подешевели: оксид алюминия (глинозем), кроме искусственного корунда, – на 16,5%, сортовой прокат и катанка из нержавеющих сталей – на 10,8%, ферротитан – на 10,5%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки – на 7,1%, узкий холоднокатаный штрипс – на 7,0%.

Как сообщает Росстат, увеличились цены на отдельные виды нефтепродуктов: судовое топливо – на 25,6%, газообразные углеводороды, кроме природного газа – на 10,6%, топочный мазут – на 7,5%, нефтяной кокс – на 7,0%, нефтяные парафины – на 5,7%.

В 2019 году цены производителей промышленных товаров в России, по данным Росстата, выросли на 2,9%.