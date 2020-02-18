МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому авиакомпаниям больше не нужно будет после выдачи в Росавиации сертификата эксплуатанта получать еще и лицензию для выполнения воздушных перевозок. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с действующим законодательством, чтобы выполнять воздушные перевозки, юридическое лицо должно получить в Росавиации лицензию, предварительно получив там же сертификат эксплуатанта. При этом сертификат сам по себе является разрешительным документом для перевозок и фактически подтверждает соответствие перевозчика лицензионным требованиям.

Закон устраняет дублирование процедур сертификации авиаперевозчиков процедурами лицензирования их основной деятельности и снять избыточную административную нагрузку с субъектов воздушного транспорта, осуществляющих перевозки воздушным транспортом пассажиров и грузов.