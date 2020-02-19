МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был эмоциональным человеком, но он никогда не допускал жестких высказываний в адрес двух членов своей команды – Владимира Путина, ставшего позднее президентом РФ, и самого Кудрина.

"Да, конечно. Он воспринимал споры, даже не было вопроса о том, чтобы он как-то криво на это смотрел. Да, бывало, он был эмоционален. Должен сказать, в отношении меня никогда не позволял каких-то неосторожных или жестких оценок", – сказал Кудрин, отвечая на вопрос РИА Новости о спорах с Собчаком время работы в администрации мэра Санкт-Петербурга.

Такое же взаимопонимание, по его словам, у Собчака было и с Владимиром Путиным. "Я тоже не видел никогда каких-то жестких оценок. В отношении других – были. В отношении меня и Путина – не помню. Значит, у нас, наверное, было взаимопонимание", – сказал Кудрин.

Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Путин и Кудрин работали в его команде и оба были его первыми заместителями. При Собчаке городу было возвращено историческое название — Санкт-Петербург.

В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности. Президент РФ в среду примет участие в памятных мероприятиях в Петербурге, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака.