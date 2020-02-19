МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Люди зря считали, что Анатолий Собчак недорабатывает, он был рациональным руководителем, при нем Петербург перешел от социализма к рынку, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. Нынешний президент России Владимир Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.

"Он вполне рационально руководил городом, он очень часто выступал и очень ярко, поэтому не все видели экономическую, хозяйственную часть его работы. Поскольку у нас предприятия военные были, а оборонный заказ был сокращен на федеральном уровне, то те последствия, которые были связаны с тем, что стало больше безработных, стала ниже зарплата, на заводах были задержки зарплаты – но за них отвечали федеральные власти, — это сказалось на том, что многие считали, что Аналогий Александрович недорабатывает. Хотя это была не его ответственность", — рассказал Кудрин.

"Горячее было время, но с основными проблемами мы справлялись", — добавил глава СП.

По его мнению, главной заслугой Собчака стало то, что "город перешел от государственного социализма к рынку".

"Перешел, даже несмотря на трудности горожан: потерю работы, потерю государственного заказа. Одна из причин была связана с тем, что Санкт-Петербург обеспечивался плановыми поставками из разных соседних регионов, включая Прибалтику, соседние республики. И в момент распада СССР, конечно, эти связи порвались. И Петербург не имел таких преимуществ по сравнению со многими другими регионами, хотя к нему тоже относились внимательно", — уточнил Кудрин.

"Я помню, как, работая в мэрии Санкт-Петербурга, мы составляли списки продукции петербургских предприятий, чтобы их обменять по бартеру на продовольствие по всей стране. Я помню этот сложный период. До того, как цены по-настоящему стали рыночными и заработала по сути денежная система, нам оставался только бартер", — заключил глава Счетной палаты, отвечавший в 90-е годы в правительстве Петербурга за финансовый блок.