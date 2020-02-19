МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга, был человеком, который продвигал демократию, в том числе способствовал отмене роли Коммунистической партии как монопольной политической власти, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Нынешний президент России Владимир Путин работал в его команде. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности. В среду, 19 февраля, президент Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города.

"Он был человек, который продвигал демократию в стране – а для меня это всегда было важным, это близко к моим целям, к моему мировоззрению. Я с большим интересом пришел в его команду, даже не предполагая, что возможна другая жизнь: мы хотели развивать демократические принципы, потому что на них опиралась тогда городская власть", — рассказал журналистам Кудрин.

Он отметил, что "мы хотели, чтобы Санкт-Петербург соответствовал принципам рыночной экономики и в силу своего геополитического положения: на берегу моря, в развилке европейских транспортных коридоров, мы имели бы инвестиции, умели бы балансировать бюджет, и все-таки повышали бы уровень жизни наших граждан. Этот переходный период к рынку лег все-таки на него, и мы в значительной степени с этим справились".

"Как известно, Анатолий Александрович Собчак был членом Верховного Совета (высший орган государственной власти в СССР в 1938-1989 годах — ред.) и даже выполнял ряд задач внутри Верховного Совета, в том числе по расследованию известных ситуаций в конфликтных зонах, в том числе в Грузии, Азербайджане. Это был тяжелейший переходный период для страны, и Анатолий Александрович был на острие", — напомнил Кудрин.

"Из его известных заслуг — отмена роли партии как монопольной политической власти. Он для этого очень много сделал, и это как раз способствовало развитию демократии в стране", — считает глава СП, отвечавший в правительстве Собчака за финансовый блок.

Кудрин отметил, что Собчаку что-то в современной жизни могло бы не понравиться. "Некоторые элементы нашей сегодняшней жизни, может быть, в чем-то снижение демократических норм – он бы в чем-то не согласился", — полагает глава СП.