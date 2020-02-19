БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 фев /ПРАЙМ/. Компания Evison (подконтрольная фонду Baring Vostok) планирует оспорить результаты оценочной экспертизы по иску о допэмиссии банка "Восточный", сообщил РИА Новости адвокат Олег Койда.

Арбитражный суд Амурской области рассматривает спор по допэмиссии банка. Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. В среду на заседании амурского арбитража судья объявил, что по заключению эксперта, по состоянию на 31 марта 2019 года рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО "Восточный экспресс банк" в составе ста процентов пакета акций составляет 2,23 копейки".

ЦБ РФ признал дополнительный выпуск акций "Восточного" на 5 миллиардов рублей несостоявшимся. Причина, по которой выпуск был признан несостоявшимся — "неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска". Выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 4 октября 2018 года, признан несостоявшимся с 27 декабря 2019 года.

"Скорее всего, будем оспаривать. У нашего процессуального оппонента (компании "Финвижн") был с собой на заседании распечатанный скан заключения (эксперта), тогда как он не знакомился с материалами дела. Такое может исходить только от эксперта, у него значит есть непроцессуальные отношения с этим экспертом. Будем знакомиться с заключением, будем смотреть, как эксперт пришел к такой цене. По нашему опыту, эксперты тоже люди, тоже ошибаются",- сказал РИА Новости Койда.

Компания Evison выступает в процессе о допэмиссии как третье лицо.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".-0