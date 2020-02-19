МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ в 2020 году может составить 0,3% ВВП, говорится в материалах правительства к проекту поправок в бюджет 2020-2022 годов, которые внесены в Госдуму.

При этом правительство не стало менять в самих поправках уровень ожидаемого профицита бюджета РФ в текущем году — 0,8% ВВП.

Уровень исполнения бюджета по расходам ожидается на уровне 20,203 триллиона рублей, по доходам — 20,594 триллиона рублей.

Правительство РФ повысило прогноз по доходам бюджета РФ от поступления дивидендов госкомпаний в 2020-2022 годах в общей сложности на 145 миллиардов рублей.

Так, в 2020 году ожидается увеличение по сравнению с ранее одобренными параметрами на 60,1 миллиарда рублей — до 603,6 миллиарда рублей. В 2021 году уровень ожидаемых дивидендов увеличен на 41,6 миллиарда рублей — до 717,9 миллиарда рублей, в 2022 году — на 44 миллиарда рублей — до 838,3 миллиарда рублей.

В пояснительной записке отмечается, что такое повышение прогноза связано с увеличением поступлений дивидендов за счет доведения размера доли чистой прибыли ряда компаний, направляемой на выплату дивидендов, до 50%.