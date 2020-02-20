МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит увеличение состава совета директоров "Корпорации МСП" с 11 до 12 человек, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект предусматривает изменение количественного состава совета директоров АО "Корпорация "МСП" с одиннадцати до двенадцати членов", — указывает пресс-служба.

Добавляется, что законопроект направлен на оптимизацию принятия решений советом директоров.

Согласно информации на сайте "Корпорации МСП", на данный момент в её совет директоров входят помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин, президент организации "Опора России" Александр Калинин, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

Также в совет директоров корпорации входят заместитель председателя ВЭБа Марина Романова, заместитель президента — председатель правления банка "Открытие" Надия Черкасова, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.