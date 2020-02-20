МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит возможность для дочерних структур госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) иметь в качестве единственного акционера другое общество, состоящее из одного лица, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается исключение распространения на дочерние акционерные общества головных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, 100% акций которых находится в собственности Российской Федерации, и их дочерние акционерные общества правил… в соответствии с которыми акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие этого законопроекта позволит головным организациям интегрированных структур ОПК упростить структуру органов управления "дочками" и, как следствие, сократить сроки принятия решений при выполнении заданий гособоронзаказа, реализации мероприятий военно-технического сотрудничества и стратегии своего развития.