МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит расширение своих полномочий в части утверждения межремонтных сроков проведения капитального ремонта федеральных гражданских аэродромов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается… дополнительно наделить правительство Российской Федерации полномочием об утверждении межремонтных сроков проведения капитального ремонта ", — поясняет пресс-служба.

Законопроектом также предлагается уточнить, что правительство утверждает нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований только на капремонт гражданских аэродромов, находящихся в федеральной собственности.

Кроме того, правительство обсудит на заседании программу приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения. По сообщению пресс-службы кабмина, эта программа содержит разделы по реконструкции, капремонту и ремонту аварийных и предаварийных искусственных сооружений (мостов и путепроводов) и по строительству автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей.