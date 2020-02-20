МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Государство направляет нефтяную ренту гражданам не напрямую, а через бюджет в виде социальных расходов, и менять эту систему не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас вся нефтяная рента зачисляет в бюджет страны, в федеральный бюджет. Мы ее направляем на нужды государства, на нужды населения. Это зарплаты бюджетникам, это послание (президента РФ — ред.). Мы на послание направили часть нефтяной ренты, часть нефтегазовых доходов, которые пойдут на реализацию послания", — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос, готово ли государство отдать людям часть денег, которые оно и компании получают от эксплуатации недр, например, как на Аляске, где граждане получают от 1 до 2 тысяч долларов.

"Если возьмем Аляску, предположим, я так предполагаю, что деньги идут только жителям Аляски, а не жителям Соединенных Штатов Америки. Мы не рассматриваем, конечно, такой вопрос", — добавил министр.

Он напомнил, что доходная часть бюджета формируется за счет поступлений за счет базовой цены нефти 42 доллара за баррель. Если цена нефти превышает эту планку, то образующиеся сверхдоходы идут в резервы — Фонд национального благосостояния.

"А сегодня чуть меньше 60 долларов за баррель (цена нефти — ред.), из этой величины — поступления 42 доллара за баррель идут напрямую на расходы. В первую очередь, социальные расходы. У нас большая часть бюджета это социальные расходы — образование, здравоохранение, заработные платы, пенсии, пособия. Сегодня у нас нефтегазовые доходы составляют около 40 процентов. Если бы их не было, не было бы таких уровней заработных плат и пенсий", — добавил Силуанов.

"Поэтому ваш вопрос, неплохо ли бы направлять нефтяную ренту на выплату гражданам, ответ: мы и так это направляем. Через бюджет. Чтобы все по-честному. Не только тем, кто живет в Ханты-Мансийске, Ямало-Ненецком округе. Мы направляем всем гражданам России", — отметил министр.