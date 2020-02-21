МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в январе поднялись на 0,7% в годовом выражении после роста на 0,8% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в стране не изменились.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в январе выросли на 0,8% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в январе выросли на 0,1%.