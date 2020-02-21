МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил возможность отсрочки по уплате НДС на товары, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в свободные экономические зоны РФ, сроком на 180 календарных дней, следует из сообщения комиссии.

"Совет ЕЭК одобрил внесение изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, которые предусматривают возможность уплаты НДС в отношении товаров союза, импортированных в свободные экономические зоны (СЭЗ) Российской Федерации, с отсрочкой. При этом отсрочка по уплате НДС предоставляется на 180 календарных дней", — говорится в сообщении.

Добавляется, что НДС не уплачивается, если ввезенный на территорию СЭЗ товар ЕАЭС реализован в срок до 180 календарных дней. Если товар не будет реализован до этого срока, НДС уплачивается по ставке в 20% не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают 180 календарных дней с даты принятия их на учет.