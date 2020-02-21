МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. РЖД отменили закупку 15 тысяч компьютеров, которые изначально планировалось поставлять с процессорами "Эльбрус", но по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) это условие из технических характеристик убрали, следует из данных с сайта госзакупок.

В середине января на портале появилась информация о том, что РЖД планируют закупить 15 тысяч компьютеров с российским процессором "Эльбрус" с пояснением, что стоимость одного ПК не должна превышать 72 тысячи рублей. Крайним сроком поставки компьютеров было обозначено 25 мая, а срок исполнения договора — октябрём. Как следовало из документов, компьютеры должны быть поставлены в 230 филиалов РЖД в России. Но в начале февраля РЖД по требованию ФАС изменили условия закупки, убрав из списка технических характеристик наименование процессора "Эльбрус", и 7 февраля был объявлен новый тендер.

"Проведение закупки отменено извещением об отказе от проведения закупки", — значится в журнале событий закупки от 19 февраля.

В документации закупки текст извещения об отмене пока отсутствует.