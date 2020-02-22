МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на полях "финансовой двадцатки" в Эр-Рияде встретилась с министром экономики Аргентины Мартином Гусманом и обсудила с ним урегулирование ситуации с задолженностью страны, сообщает пресс-служба организации.

"Мы с министром Гусманом провели очень плодотворный обмен мнениями о вызовах, перед которыми стоит страна, и дальнейших действиях для обеспечения более устойчивого и всеобъемлющего роста Аргентины… Опираясь на заключения последней миссии сотрудников МВФ в Буэнос-Айресе, мы также обсудили планы властей по обеспечению устойчивого и упорядоченного урегулирования ситуации с долгом Аргентины", — говорится в заявлении Георгиевой, которое распространила пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда, которая работала в Аргентине с 12 по 19 февраля, признала долговую нагрузку страны чрезмерной. При этом фонд выразил желание продолжить переговоры с властями Аргентины по вопросу дальнейшей экономической стабилизации.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах — платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.

В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.