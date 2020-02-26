МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийско-британской Rio Tinto Group, в 2019 году сократилась в 1,7 раза и составила 8,01 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию снизилась до 4,878 доллара с 7,876 доллара в 2018 году. Операционная прибыль сократилась в 1,54 раза, до 11,466 миллиарда долларов. Выручка от продаж выросла на 5,9%, до 45,367 миллиарда долларов.

Компания отдельно отмечает в релизе, что ситуация вокруг коронавируса COVID-2019 может создать значительную неопределенность деятельности в краткосрочной перспективе.

Также, по прогнозам Rio Tinto, её капитальные расходы в 2020 году составят около 7 миллиардов долларов, а в 2021 и 2022 годах — примерно по 6,5 миллиарда долларов.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.