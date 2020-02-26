МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам 2019 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,966 миллиарда долларов, что на 95% больше относительно уровня годом ранее, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период возросла на 16% — до 13,563 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился на 27%, до 7,923 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 58% против 53% годом ранее.

Свободный денежный поток компании при этом сократился на 1%, до 4,889 миллиарда долларов. Чистый оборотный капитал на 31 декабря 2019 года достиг 985 миллионов долларов, что на 14% выше по сравнению с показателем конца 2018 года. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,9х с 1,1х.

Объем капитальных вложений снизился на 15%, до 1,3 миллиарда долларов, вследствие завершения в 2018 году ряда крупных инвестиционных проектов.

ПРОГНОЗЫ

"Норникель" ожидает в 2020 году дефицит на мировом рынке палладия в объеме 0,9 миллиона унций, следует из сообщения компании.

"Прогноз по рынку палладия – позитивный; дефицит рынка в 2020 году составит 0,9 миллиона унций вследствие продолжающегося роста загрузок в автокатализаторах по мере распространения стандарта China-6 на всей территории Китая, а также внедрению тестов в условиях реального вождения в Европе; замещение палладия платиной может быть весьма ограничено, поскольку техническое решение до сих пор не найдено; физический дефицит родия может привести к дополнительному спросу на палладий", — говорится в сообщении.

При этом компания дает нейтральный прогноз по рынку платины, поскольку спрос со стороны автопрома останется слабым, замещение палладия в автокатализаторах не происходит, рационализация производства в Южной Африке отложена из-за высоких цен на палладий и родий. "Мы считаем, что потребление платины в 2020 году останется на уровне 2019 года и составит 7,8 миллиона унций", — заявили в "Норникеле".

"Норильский никель" ожидает в 2020 году роста мирового спроса на никель на 3% по сравнению с прошлым годом, до 2,538 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

"Мы ожидаем роста спроса на никель в 2020 году на 85 тысяч тонн (+3% год к году) до 2 538 тысяч тонн. Рост потребления в производстве нержавеющей стали в Китае составит умеренные 2% на фоне замедления роста ВВП. Потребление никеля в нержавеющей стали в прочих странах Азии должно вырасти на 10% (по мере ввода новых мощностей в Индонезии компанией "Делунг")", — сказано в релизе.

"В Европе мы ожидаем снижения спроса на 4%, поскольку местные производители продолжат страдать от конкуренции со стороны азиатских компаний на фоне слабого спроса на конечную продукцию", — говорится в сообщении.

Рынок меди, по прогнозам "Норникеля", в 2020 году останется сбалансированным, так как вспышка коронавируса в Китае уже оказала негативное влияние на сырьевые рынки, ударив по ценам на металлы, и время, и темпы восстановления мировой экономики от последствий коронавируса станут ключевыми факторами как для спроса, так и для предложения.

"Мы считаем, что рынок меди в краткосрочной перспективе останется сбалансированным, с дефицитом, не превышающим 0,2% (50 тысяч тонн) от мирового потребления. Мировое потребление меди вырастет на 0,4 миллиона тонн (+1,5% год к году), до 24 миллионов тонн", — сказано в сообщении.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В 2019 году компания увеличила выпуск никеля на 5%, до 228,687 тысячи тонн, меди — также на 5%, до 499,119 тысячи тонн.

Акции "Норникеля" отреагировали ростом на сообщения компании, следует из данных Московской биржи.

К 15.13 мск акции горнорудной компании дорожали на 1,5%, до 21,88 тысячи рублей. Новости помогли акциям закрепиться в плюсе. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,4%.