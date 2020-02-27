МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит программу развития угольной промышленности России до 2035 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью программы является создание российским угольным компаниям условий для стабильного обеспечения внутреннего рынка углем и продуктами его переработки, а также для укрепления их позиций на мировом рынке угля.

В 2014 году в России была утверждена программа развития угольной промышленности России до 2030 года. На президентской комиссии по ТЭК в 2018 году глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял о необходимости частных инвестиций в угольную отрасль до 2025 года в 1 триллион рублей. По его словам, это может привести к увеличению угледобычи относительно утвержденной программы на 23-25%. Так, к 2025 году добыча угля может составить 560 миллионов тонн по сравнению с утвержденными 460 миллионами тонн и до 2030 года – 590 миллионов тонн против утвержденных 480.

После заседания комиссии Минэнерго РФ начало разработку программы развития угольной промышленности России до 2035 года. Проект программы до 2035 года включает два сценария развития: консервативный предусматривает добычу угля в объеме 550 миллионов тонн в 2035 году, оптимистический предполагает добычу в 2035 году в объеме 668 миллионов тонн.