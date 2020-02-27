МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит возможность принятия им решения об использовании изобретения для производства в России запатентованных лекарств на экспорт без согласия патентообладателя, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается дополнить главу 72 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации статьей,… предусматривающей возможность принятия правительством решения об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации запатентованных лекарственных препаратов без согласия патентообладателя с уведомлением его о принятом решении для последующего экспорта таких лекарственных препаратов", — поясняется в сообщении.

Добавляется, что принятие законопроекта направлено на реализацию норм закона от 2017 года о принятии протокола об изменении соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, принятого генеральным советом Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве 6 декабря 2005 года.