МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит расширение своих полномочий в части установления единых требований к разработке программ приватизации федерального, находящегося в собственности регионов РФ и муниципального имущества, сообщила пресс-служба кабмина.

Кабмин также предлагается наделить полномочиями по установлению требований к предоставлению информации об итогах исполнения программ приватизации такого имущества, а также к форме предоставления такой информации. Отмечается, что законопроект вносит изменения в ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

"Законопроектом предусматривается наделение Правительства полномочиями по установлению единых требований к разработке программ приватизации федерального имущества, имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации и муниципального имущества", — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предлагает отменить направление регионами РФ отчетной информации о результатах приватизации муниципального имущества и имущества субъекта в правительство в связи с тем, что уполномоченный орган на ежегодной основе будет представлять отчет о приватизации имущества правительству.