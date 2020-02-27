МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Компания Polymetal International plc по итогам 2019 года нарастила запасы золота на 6% в сравнении с 2018 годом, до 23,7 миллиона унций золотого эквивалента, сообщает компания.

При этом рудные запасы золота в отчетный период выросли на 5%, до 25,2 миллиона унций благодаря успешным результатам геологоразведки с последующей переоценкой на Кызыле, Ведуге, Кутыне и первичной оценке Приморского (Дукатский Хаб). Запасы серебра снизились на 14%, до 116 миллионов унций. В 2019 году общий объем разведочного бурения составил 198 километров.

Минеральные ресурсы (добавочные к рудным запасам) снизились на 4% — до 25,4 миллиона унций в золотом эквиваленте.

Среднее содержание в запасах практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, составив 3,7 грамма на тонну в золотом эквиваленте. Среднее содержание в ресурсах также осталось стабильным — 5,2 грамма на тонну в золотом эквиваленте.

"Существенный рост запасов Кызыла и двукратное увеличение запасов Ведуги стали основными факторами прироста рудных запасов по группе в целом. В 2020 году мы сосредоточим усилия на обновлении оценок запасов и ресурсов ряда проектов развития, а также на геологоразведке на действующих месторождениях для продления сроков их эксплуатации", — заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.