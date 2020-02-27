МИНСК, 27 фев /ПРАЙМ/. Белоруссия видит возможности экспорта электроэнергии в Россию после 2025 года при условии интеграции рынков природного газа двух стран, говорится в концепции развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года, которую разместило белорусское Минэнерго.

"После 2025 года при условии интеграции рынков природного газа Российской Федерации и Республики Беларусь с выравниванием цен на него значительно возрастает возможность экспорта из-за снижения топливной составляющей в себестоимости производства белорусской электроэнергии и, соответственно, повышения ее конкурентоспособности на рынке России", — говорится в концепции, которая опубликована на сайте Минэнерго в четверг.

В ней также отмечается, что установленная мощность генерирующих источников в России в 2018 году превысила максимум электропотребления на 56,7%, что свидетельствует о наличии избыточных мощностей.

"Однако, даже учитывая прогнозируемые темпы роста спроса на электроэнергию, невысокий коэффициент использования установленной мощности, образовавшаяся избыточность в среднесрочной перспективе может быть значительно востребована в связи с необходимостью больших объемов реконструкции действующих и замещения выбывающих мощностей, так как более трети российских теплоэлектростанций отработали более 30 лет, а в среднем возраст таких станций 50-60 лет. Порядка 80% атомных мощностей приближаются к концу срока эксплуатации, 78% ТЭС нуждаются в переоснащении", — говорится в концепции.

В ней отмечается, что, несмотря на упомянутые негативные факторы, "с учетом более низкой цены топлива для генерирующих источников, наличия дешевой электроэнергии от АЭС в европейской части, российская электроэнергия в рыночных условиях будет более конкурентоспособна в сравнении с электроэнергией, вырабатываемой в белорусской энергосистеме", что снижает вероятность ее экспорта из республики до 2025 года.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области республики. Для нее выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск энергоблока №1 планируется в этом году. Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.