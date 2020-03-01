МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что негативные последствия в мировой экономике из-за распространения коронавируса дают о себе знать.

В ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом в воскресенье глава государства отметил, что хорошо известно, что глобальные финансовые и сырьевые рынки очень чувствительно реагируют на события планетарного масштаба.

"Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе… Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нужно смотреть особо, как нам реагировать на то, что в этом смысле происходит", — отметил президент.

"Поэтому я хотел с вами сегодня собраться, с руководителями наших ведущих нефтегазовых компаний, посоветоваться с вами о том, как мы будем реагировать на то, что происходит в связи с этим коронавирусом именно в экономике мировой, а здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мира хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик мира", — сказал Путин.

По его словам, возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния.

"Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике", — заверил Путин.