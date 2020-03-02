КИЕВ, 2 мар /ПРАЙМ/. Украина за два месяца 2020 года обеспечила транзит через газотранспортную систему по контракту с "Газпромом" 6,36 миллиарда кубометров газа, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-феврале 2019 года, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

"За два месяца 2020 года транзит газа через ГТС Украины по контракту с "Газпромом" составил 6,36 млрд кубометров, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-феврале 2019 года", — пишет издание.

Отмечается, что импорт газа в январе-феврале 2020 года вырос на 37,4% — до 1,25 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Импорт осуществлялся исключительно из Европы: Словакии, Польши и Венгрии.

Также, согласно данным, Украина с начала 2020 года сократила по сравнению с январем-февралем 2019 года добычу газа на 2%, до 3,39 миллиарда кубометров.

Сообщается, что компания "Укргаздобыча" добыла 2,39 миллиарда кубометров, "Укрнафта" — 195,58 миллиона кубометров, частные газодобывающие компании — 801 миллион кубометров.