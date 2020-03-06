ВАШИНГТОН, 6 мар /ПРАЙМ/. Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте минюста Соединенных Штатов.

"Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций", — говорится в документе.

Всего в опубликованном в пятницу обвинительном заключении два пункта обвинения, по каждому из которых ему грозит до трех лет тюрьмы.

"Ему также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы", — сказано в сообщении.